Сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова, который ранее был заражен коронавирусом, выписали из больницы.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы, также сам Беров сообщил новость в своем Instagram. Известно, что повторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, и в данный момент Беров находится в хорошем состоянии.

Напомним, впервые информация о заражении Берова коронавирусом появилась 1 марта. Сотрудник РФС, который также играет в футбол за команду ЛФЛ «Мегамужики», был госпитализирован с симптомами ОРВИ после возвращения из Северной Италии.

Ранее руководство Тинькофф-Российской премьер-лиги сообщило о том, что не собирается отказываться от церемонии рукопожатий в качестве превентивной меры защиты от коронавируса.