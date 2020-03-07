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  • 15:19,  7 марта 2020
Футбол
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Тарасов хочет в пять раз уменьшить алименты дочери от первого брака

Тарасов хочет в пять раз уменьшить алименты дочери от первого брака
Дмитрий Тарасов. Фото: "Рубин".

Адвокат полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов рассказал о желании своего клиента сократить затраты на алименты первой жене Оксане.

По словам Сайгитова, по контракту с «Рубином» ежемесячная зарплата Тарасова составляет полмиллиона рублей. Адвокат отметил, что недавно у Тарасова родился третий ребенок, и по закону, на такое количество детей он должен платить не более 1/6 доходов, а это около 80 тысяч рублей.

«То есть мы будем настаивать на уменьшение ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании – 23 марта», – сказал Сайгитов, слова которого приводит Star Hit.

Ранее Тарасов рассказал о своем восстановлении после перелома ноги, который он получил на тренировке.

Напомним, перелом ноги Дмитрий Тарасов получил спустя три дня после того, как заключил контракт с «Рубином».

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