Тарасов хочет в пять раз уменьшить алименты дочери от первого брака

Адвокат полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов рассказал о желании своего клиента сократить затраты на алименты первой жене Оксане.

По словам Сайгитова, по контракту с «Рубином» ежемесячная зарплата Тарасова составляет полмиллиона рублей. Адвокат отметил, что недавно у Тарасова родился третий ребенок, и по закону, на такое количество детей он должен платить не более 1/6 доходов, а это около 80 тысяч рублей.

«То есть мы будем настаивать на уменьшение ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании – 23 марта», – сказал Сайгитов, слова которого приводит Star Hit.

Ранее Тарасов рассказал о своем восстановлении после перелома ноги, который он получил на тренировке.