Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о решении не включать Александра Логинова в состав команды на эстафетную гонку.

По словам Белозерова, он разговаривал с Логиновым после спринта, и биатлонист сказал, что с ним все нормально, поэтому тренер глубже «копать» не стал. Белозеров отметил, что они поговорили насчет эстафеты. Тренер сказал спортсмену, что тренерский штаб хочет попробовать молодых, и Логинов не стал возражать, отметив, что может не бежать.

«Посмотрим сейчас на Латыпова, Халили. Кроме того, будет возможность проверить расстановку, которую хотели использовать на чемпионате мира с Елисеевым на первом этапе и Гараничевым — на втором», — сказал Белозеров, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, в 19:00 по московскому времени стартует эстафетная гонка среди мужчин.