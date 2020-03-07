На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине стартовала произвольная программа у девушек.

Всего во втором дне соревнований принимают участие 24 участницы. Прямая трансляция выступлений доступна здесь.

Лидер после первого дня соревнований — Камила Валиева, она набрала за свой прокат в короткой программе более 74 баллов. Второе место удерживает кореянка Ха Ен Ли, которая преодолела планку в 70 баллов. Дарья Усачева идет третьей с результатом в 68 баллов, Алиса Лю набрала всего 67 баллов, Майя Хромых — 66.

Ранее были разыграны медали в парном катании, мужском одиночном и танцах на льду. Золото в парном катании взяли россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, весь пьедестал — российский, золото в мужском катании взял Андрей Мозалев, Петр Гуменник — бронза. Бронзу в танцах на льду взяли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.