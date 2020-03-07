Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный завоевали бронзовую медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине.

Золото завоевала пара из США, Эвонли Нгуен и Вадим Колесник набрали за два проката 177,18 балла. На втором месте расположились фигуристы из Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, набравшие 176,19 балла. Шанаева и Нарижный набрали за два проката 175,17 балла, что гарантировало им бронзовую награду.

Еще две российских пары остановились в шаге от пьедестала. Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли итоговое четвертое место (169.18 балла), Диана Дэвис и Глеб Смолкин (165.22 балла).

На 16:45 запланирован старт женской произвольной программы, где будет разыгран последний комплект наград ЮЧМ в Таллине.