Норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась своими эмоциями после участия в 30-километровом лыжном марафоне в Холменколлене.

Слова норвежской лыжницы приводит портал VG.

«Сегодня я должна была выиграть – у меня был хороший отрыв. Очень грустно проигрывать на финише, но это тоже часть игры», — отметила Йохауг, добавив, что бороться было безнадежно. По мнению Йохауг, ее главной ошибкой был отказ от смены лыж по ходу дистанции.

Напомним, женский марафон на 30 километров классическим стилем в Холменколлене выиграла шведская лыжница Фрида Карлссон, на секунду с небольшим от нее отстала Тереза Йохауг. Бронза у еще одной шведки Эббы Андерсон. В пятерку лучших вошла также россиянка Наталья Непряева, уступившая на финише около 40 секунд.