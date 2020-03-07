На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 7 марта, состоится произвольная программа у девушек.

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Лидером после короткой программы идет Камила Валиева, она набрала более 74 баллов. Второе место удерживает представительница Кореи Ха Ен Ли, она также набрала более 70 баллов. Третьей идет Дарья Усачева с результатом в 68 баллов, у Алисы Лю из США — 67 баллов, Майя Хромых набрала 66.

В последней разминке выступят все российские фигуристки. Примерно в 19:49 на льду появится Майя Хромых, в 20:04 ожидается выступление Камилы Валиевой, в 20:11 — Дарьи Усачевой, которая будет закрывать соревнования.