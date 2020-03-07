Петербургский СКА сегодня, 7 марта, проведет четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против подольского «Витязя». Игра пройдет в ледовом дворце «Витязь» в Подольске.

Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Напомним, СКА ведет в серии со счетом 3:0. Первая встреча в Ледовом дворце закончилась со счетом 6:1 благодаря хет-трику Андрея Кузьменко. Вторая игра на петербургском льду вышла упорнее — «Витязь» повел в счете, затем проигрывал 1:4 и сократил отставание до минимального (3:4).

Третья игра уже прошла в Подольске, СКА сумел победить со счетом 6:0. По разу отличились Данила Галенюк и Владимир Ткачев, дубль оформил Антон Бурдасов, во второй половине встречи отличились Кирилл Марченко и Александр Барабанов.