Петербургский СКА начал четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против подольского «Витязя». Игра проходит в Подольске в ледовом дворце «Витязь».

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Напомним, СКА ведет в серии со счетом 3:0, серия ведется до четырех побед одной из команд. Первая встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 6:1 благодаря хет-трику Андрея Кузьменко. Вторая игра на петербургском льду вышла упорнее — «Витязь» повел в счете, затем проигрывал 1:4 и сократил отставание до минимального (3:4).

Когда серия переехала в Подольск, СКА продолжил побеждать. В «Витязе» СКА одержал победу со счетом 6:0. По разу отличились Данила Галенюк и Владимир Ткачев, дубль оформил Антон Бурдасов, во второй половине встречи отличились Кирилл Марченко и Александр Барабанов.