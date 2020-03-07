Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место, Чехия. Гонки, напомним, проходят без зрителей из-за риска распространения коронавируса.

Золото в эстафете завоевала сборная Норвегии, за которую выступали Ида Лиен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Каролине Кноттен.

На втором месте финишировала сборная Франции с одним штрафным кругом, проиграв Норвегии около 20 секунд. Третье место в борьбе в финишном створе выиграла команда Германии, Дениз Херрманн опередила на финише Елену Пидгрушную.

Россия заняла пятое место, проиграв лидерам больше минуты. Кристина Резцова уходила с последней стрельбы на третьем месте, но не смогла удержать его ходом. Также за Россию бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых (один штрафной круг на стойке) и Лариса Куклина.