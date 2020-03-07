Норвежская лыжница Тереза Йохауг досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону после королевского марафона в Холменколлене, Осло.

В текущем сезоне Йохауг набрала 2508 очков во всех гонках, ее ближайшая преследовательница Хайди Венг из Норвегии заработала всего 1697 очков и не сможет догнать соперницу на оставшихся этапах Кубка мира.

На третьем месте идет россиянка Наталья Непряева, набравшая 1356 баллов. Спортсменка потеряла вторую позицию из-за того, что по болезни пропустила большую часть «Ски Тура» в Швеции и Норвегии.

Напомним, Тереза Йохауг заняла второе место в классическом марафоне в Холменколлене, секунду на финише проиграв шведке Фриде Карлссон. На протяжении почти всей гонки Йохауг лидировала, а на середине дистанции имела преимущество над соперницами почти в минуту.