Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что больше не будет исполнять свою знаменитую короткую программу «Девочка на шаре» в будущих сезонах.

Слова спортсменки приводит портал «Спорт Экспресс». По словам Валиевой, ей грустно прощаться с «Девочкой на шаре», ведь она уже два года катает эту программу и каждый раз находит в ней что-то новое.

«На соревнованиях исполняла ее в последний раз, но еще буду катать эту программу в шоу. Станет ли она показательным номером на соревнованиях? Пока не знаю», — сообщила Валиева.

Напомним, короткая программа в образе «Девочки на шаре» с картины Пабло Пикассо Камилы Валиевой является одной из любимых у ее тренера Этери Тутберидзе. На юниорском чемпионате мира в Таллине Валиева установила личный рекорд в короткой программе с этой постановкой.