В чешском Нове Место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону стартовала мужская эстафета.

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Сборную России по биатлону в гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. За Елисеевым закрепили стартовый этап, Гараничев и Латыпов побегут второй и третий этапы, финишировать в гонке доверено Халили. Отдых предоставили лидеру сборной Александру Логинову после неудачного выступления в спринте.

Команда Норвегии бежит в полном боевом составе — Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и братья Тарьей и Йоханнес Бё.

Отметим, французская команда также обойдется без своего лидера — Мартена Фуркада. За Францию выступают Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Антонна Гигонна.