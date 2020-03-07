В чешском Нове Место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону стартовала мужская эстафета.
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Сборную России по биатлону в гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. За Елисеевым закрепили стартовый этап, Гараничев и Латыпов побегут второй и третий этапы, финишировать в гонке доверено Халили. Отдых предоставили лидеру сборной Александру Логинову после неудачного выступления в спринте.
Команда Норвегии бежит в полном боевом составе — Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и братья Тарьей и Йоханнес Бё.
Отметим, французская команда также обойдется без своего лидера — Мартена Фуркада. За Францию выступают Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Антонна Гигонна.
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