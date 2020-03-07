Петербургский СКА играет вничью с подольским «Витязем» после первого периода в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходит в Подольске, сейчас счет в матче — 1:1.

Хоккеистам СКА удалось открыть счет в матче уже на первой минуте. Автором заброшенной шайбы стал Антон Белов, также в голевой атаке поучаствовали Лукас Бенгтссон и Владимир Ткачев.

В концовке первого периода «Витязь» счет сравнял. Большинство после удаления Сергея Плотникова за подножку реализовал Вилле Лаюнен. Передачами отметились Алексей Бывальцев и Якуб Ерабек.

В матче пройдут еще как минимум два периода, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в этой серии СКА ведет со счетом 3:0 и уже сегодня петербуржцы могут оформить выход в следующий раунд.