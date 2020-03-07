Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».

Слова Широкова цитирует портал «Чемпионат». «У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли», — сказал эксперт, добавив, что в таком случае споров по поводу места проведения не будет.

По словам Широкова, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко высказывал идею о проведении полуфиналов Кубка России в «Лужниках», однако тогда испугались, что в Кубке играют много команд из ФНЛ. «А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках», — сказал Широков.

Напомним, пока неизвестно, где и когда пройдет матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России, проблема возникла из-за пробелов в регламенте турнира.