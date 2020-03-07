Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу результатов в женской эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место и общего хода сезона для россиян.

Слова эксперта цитирует портал Sport24. По словам Тихонова, все видели гонку. «Есть такое понятие: вторых не помнят в большом спорте. А это пятое место», — отметил Тихонов. Напомним, россиянки упустили бронзу на последнем круге, медаль завоевала сборная Германии.

По мнению Тихонова, ничего по сезону сделано в подготовке не было, все было провалено. «Не будь Логинова, так вообще никаких результатов не было бы. Сейчас ему непросто, а парня некому защитить», — сказал Тихонов.

Напомним, золото в женской эстафете на этапе КМ в Нове Место взяла Норвегия. Мужская эстафета пройдет без участия Александра Логинова.