Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возможное снятие Александра Логинова с заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Слова Васильева приводит портал «Спорт день за днем». «Снимется ли Саша с этапа в Норвегии? Это уже решенный вопрос, он не скрывает этого решения», — сказал Васильев, высказав мнение, что это не связано с поведением норвежских болельщиков.

Также Васильев не считает, что высказывания братьев Бё как-то повлияли на решение Логинова не ехать в Норвегию. «Думаю, что у Логинова есть еще какие-то свои планы», — отметил Васильев.

Напомним, ранее тренер Анатолий Хованцев сообщал, что Александр Логинов, возможно, не приедет на этап КМ в Холменколлене из-за поведения болельщиков.