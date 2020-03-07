Украинская фигуристка российского происхождения Анастасия Шаботова не смогла исполнить тройной аксель в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Таллине.

Отметим, фигуристка выступала во второй разминке, набрав небольшие баллы в короткой программе, однако единственной из девушек в этой шестерке заявила элемент «ультра-си». Тройной аксель шел первым в программе Шаботовой, также фигуристка упала с тройного флипа и в одном из каскадов прыжков. За прокат фигуристка получила 92,17 баллов, в общей сумме — 144,85 балла.

На чемпионате Украины Анастасия Шаботова смогла приземлить этот элемент, однако судейская бригада оценила его как прыжок с пониженным числом оборотов.

В прошлом году Анастасия Шаботова получила известность после высказываний о том, что необходимо есть «правильный допинг», чтобы выигрывать.