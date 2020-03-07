Петербургский СКА и подольский «Витязь» обошлись без заброшенных шайб во втором периоде четвертого матча серии в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходит на арене ледового дворца «Витязь» в Подольске, счет в матче 1:1.

В первом периоде в составе СКА отличился Антон Белов, на что «Витязь» ответил в концовке шайбой Вилле Лаюнена.

Во втором периоде «Витязь» имел возможность реализовать большинство после удаления Владимира Ткачева на 8 минуте игрового отрезка за задержку клюшкой, однако сделать этого не сумел. СКА совершил 14 бросков в створ ворот, «Витязь» — 8 бросков.

Напомним, СКА ведет в серии со счетом 3:0, команда уже сегодня может оформить себе выход в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.