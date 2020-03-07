Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении своей подопечной Натальи Непряевой в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Слова Бородавко цитирует портал РИА Новости. «Сказывает потеря той формы, что была до «Скитура», до болезни, никак не может восстановиться», — сказал тренер, добавив, что Непряевой в марафоне было тяжело, а рабочее состояние она почувствовала лишь на последнем круге.

По мнению Бородавко, Непряева выступила неплохо, смогла побороться и занять пятое место, до четвертого не хватило лишь немного. «Будем надеяться, что в Канаде Наталья сможет набрать оптимальную форму», — сказал Бородавко.

Напомним, холменколленский классический марафон выиграла шведка Фрида Карлссон. Наталья Непряева проиграла ей около 40 секунд.