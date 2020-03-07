Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, насколько трудно его подопечной Евгении Медведевой было адаптироваться в новой тренировочной группе.

По словам Орсера в интервью Sports.ru, мама Медведевой не вмешивалась в тренировочный процесс фигуристки, однако для нее довериться тренерам и оставаться в стороне стало серьезным шагом.

По словам Орсера, на адаптацию требуется определенный срок — в среднем, это полтора года.

«Для Жени и ее команды это было, может, тяжелее, чем для других – потому что она сильно вросла в ту систему, которая ее воспитала», — сказал Орсер, добавив, что это неплохо, просто в Канаде все было совсем не так, как привыкла Медведева.

Напомним, Евгения Медведева перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру в 2018 году после завершения олимпийского сезона.