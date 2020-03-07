Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам в полуфинале турнира WTA в Лионе, Франция.

Спортсменки провели на корте более двух часов и отыграли три сета. Счет по партиям 3:6, 6:3, 2:6 в пользу Фридзам, которая является 136 ракеткой мира. Касаткина, напомним, занимает 73-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка сделала в матче 6 двойных ошибок, ее соперница — всего одну. Также Касаткина ни разу не подала навылет, а Фридзам сделала один эйс.

Отметим, впервые за долгое время Дарья Касаткина сумела дойти до полуфинала турнира WTA — она не проходила так далеко впервые с октября 2018 года.

Ранее Касаткина дважды обыгрывала Фридзам — на турнире в Индиан-Уэллсе и на открытом чемпионате Франции.

В финале турнира Анна-Лена Фридзам сыграет с победительницей пары Софья Кенин — Элисон Ван Эйтванк.