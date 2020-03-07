Петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию. Игра прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счетом 2:3.

В первом периоде в составе СКА отличился Антон Белов, на что «Витязь» ответил в концовке шайбой Вилле Лаюнена. Второй отрезок прошел без заброшенных шайб.

В третьем периоде «Витязь» вышел вперед благодаря шайбе Алексея Макеева, однако СКА на это ответил шайбой Сергея Плотникова.

Два овертайма прошли без заброшенных шайб, лишь на 13-й минуте третьего дополнительного периода победную для СКА шайбу забросил Лукас Бенгтссон.

Следующий соперник СКА в плей-офф Кубка Гагарина определится в паре «Локомотив» — «Йокерит».