Американская фигуристка Алиса Лю представила свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, Эстония.

Спортсменка заявляла в программе четверной лутц и два тройных акселя. С четверного лутца спортсменка упала, а два тройных акселя — один из которых в каскаде с двойным тулупом исполнила без падения. Все остальные элементы в программе фигуристки были исполнены чисто, вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень.

За свой прокат Лю получила от судей 137.31 балла, в общей сумме она набрала 204,83 балла.

Далее на чемпионате мира среди юниоров ожидается выступление трех российских спортсменок — Майи Хромых, Дарьи Усачевой и Камилы Валиевой, а также кореянки Ха Ен Ли.