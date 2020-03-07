Российская фигуристка Майя Хромых представила свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, Эстония.

Перед произвольной программой Майя Хромых отметила, что будет исполнять четверной сальхов. В программе он стоял первым элементом, фигуристка выполнила четверной, но сделала ошибку при выезде. Остальные прыжковые элементы Хромых исполнила чисто.

Дорожку шагов судьи оценили на 3 уровень, вращения — на четвертый.

За свой прокат Хромых получила от судей 131.46 балла, в общей сумме она набрала 198.24 балла.

Далее в произвольной программе ожидается выступление российских фигуристок Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.