Российская фигуристка Камила Валиева представила свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, Эстония.

Спортсменка лидировала после короткой программы с результатом в 74,92 балла. В изначальной заявке Камилы Валиевой не было элементов «ультра-си». В начале программы фигуристка все же исполнила четверной тулуп с помаркой на выезде, четверной тулуп в каскаде с двойным был исполнен чисто. Вращения и дорожки были исполнены на четвертый уровень.

За свой прокат Валиева получила от судей 152.38 балла, в общей сумме она набрала 227,30 балла, что позволило ей занять итоговое первое место с большим отрывом.

Закрывать выступления в произвольной программе будет россиянка Дарья Усачева.