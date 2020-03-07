Российская фигуристка Дарья Усачева представила свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, Эстония.

В своем прокате фигуристка чисто прыгнула два двойных акселя, каскады из тройного лутца и двойного тулупа, тройного лутца и сальхова через ойлер, а также тройного флипа и тройного тулупа. В бонусной зоне помимо каскадов был исполнен тройной флип.

За свой прокат Усачева получила от судей 139.29 балла, в общей сумме она набрала 207,74 балла, что позволило ей занять итоговое второе место. Ранее свои программы представили одногруппницы Усачевой Майя Хромых и Камила Валиева.