Российская фигуристка Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира в эстонском Таллине, установив мировой рекорд по баллам среди юниорок.

Фигуристка исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один в каскаде с двойным), за два проката набрав 227,30 баллов. Это не только лучший результат сезона для Валиевой, но еще и мировой рекорд по сумме баллов среди юниорок.

Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачева. Короткую программу она исполнила с помаркой в каскаде, произвольная была исполнена чисто. Результат Усачевой — 207,74 балла.

Третье место у американки Алисы Лю. Она упала с четверного лутца в произвольной программе, однако сделала три тройных акселя в двух прокатах и набрала в итоге 204,83 балла.

Майя Хромых, третья россиянка на турнире, осталась на четвертом месте, сделав ошибку на четверном сальхове.