Норвежская сборная выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

За команду из Норвегии выступали Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Соперникам они привезли на финише преимущество более чем в минуту.

Второе место заняла команда из Украины, на финише команду к победе привел Дмитрий Пидручный. Третье место вырвала команда Швеции, на финишной прямой опередив россиянина Карима Халили.

Российская сборная вновь заняла в мужской эстафете четвертое место, за команду выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, показавший на своем этапе лучший ход, и Карим Халили. Лидер сборной России Александр Логинов эстафету пропустил.

Завтра на этапе в Нове Место пройдут масс-старты.