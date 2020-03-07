Российский биатлонист Эдуард Латыпов показал лучший ход на третьем этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Спортсмен преодолел дистанцию в 7,5 километров за 15 минут и 25 секунд (без учета стрельбы), на 8,6 секунды опередив своего соперника из Германии Арнда Пайффера и на 11,1 секунды — Тарьея Бё из Норвегии.

На первом этапе Россию представлял Матвей Елисеев, его ход — восьмой, Ветле Шостаду Кристиансену он уступил 23,3 секунды.

На втором этапе Евгений Гараничев показал 20-й ход, проиграв шведу Йесперу Нелину 39,5 секунды. На четвертом этапе Карим Халили продемонстрировал третий ход, отстав от Дмитрия Пидручного из Украины на 16 секунд и от шведа Мартина Понсилуомы на 2,7 секунды, однако этот разрыв как раз не позволил России занять место на пьедестале. Команда из России стала лишь четвертой.