Юниорский сезон официально окончен — отгремели последние аккорды на первенстве планеты среди юношей и девушек в Таллине. Первое место в командном зачете у России, три из четырех золотых медалей уедут именно в нашу страну. Ожидаемо? Да, но поволноваться явно было за что.

Чем нам запомнится этот юниорский чемпионат мира? Перечисляет Nevasport.

В парном катании у России случился ожидаемый триумф — даже несмотря на не совсем чистые прокаты наших участников. Золото ожидаемо взяли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов: в этом сезоне им нет равных среди пар на юниорском уровне. В следующем сезоне они сделают шаг на взрослый уровень, и за развитием пары будет очень интересно посмотреть. Парам Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев еще есть над чем работать.

Андрей Мозалев, наконец-то, выиграл в этом сезоне очень важное для себя золото: после неудачи в финале Гран-при и на юношеской Олимпиаде в Лозанне россиянин, наконец, поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Пока оба японца — Шун Сато и Юма Кагияма — свалились с четверных прыжков, Мозалев в своей произвольной программе боролся за каждый элемент.

Бронзу титаническими усилиями выгрыз Петр Гуменник, исполнив в программе два четверных сальхова, хотя мог рассчитывать и на серебро — разница между ним и Юмой Кагиямой составила меньше балла. А ведь в короткой Гуменник был лишь девятым.

В танцах на льду российская пара также до последнего претендовала на золото — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли первое место в ритм-танце и имели хорошие перспективы в произвольном. Однако золото вновь разыграли грузинская и американская пары, как и в финале юниорского Гран-при. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник и Мария Казакова/Георгий Ревия по сравнению с декабрем поменялись местами, а вот россияне — снова лишь третьи. Однако Шанаева и Нарижный не отчаиваются — в следующий год по юниорам они войдут более мотивированными.

Завершился юниорский чемпионат мира турниром девушек. Главной интригой сезона было противостояние российской и американской квадисток — Камилы Валиевой и Алисы Лю.

В последней разминке на элементы «ультра-си» решились три фигуристки — Майя Хромых, Алиса Лю и Камила Валиева. Алиса Лю выступала первой из претенденток на высокие места, ей удалось приземлить два тройных акселя, но с четверного лутца фигуристка упала. Майя Хромых вновь вставила в программу четверной сальхов, однако упала с этого прыжка. Лучше всех с четверными справилась Камила Валиева — и выиграла турнир с мировым рекордом по сумме баллов среди юниорок. Серебро у Дарьи Усачевой — она была хороша во второй оценке, а также максимально чисто исполнила свои программы без элементов «ультра-си».

Высочайшие для юниорки баллы за компоненты, два четверных тулупа, каскады во второй половине программы и магические вращения — все это Камила Валиева. Золото чемпионата мира и всех других турниров сезона она завоевала по праву. Дальше новые программы, новые образы и… новые четверные прыжки — на тулупе Валиева останавливаться не собирается.