Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине.

Слова Валиевой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что ей приятно быть чемпионкой, также Валиева довольна тем, что собралась в произвольной программе. «Была небольшая помарка — степ-аут на первом тулупе. Рада, что смогла собраться на второй», — отметила фигуристка, добавив, что очень рада была занимать только первые места на всех соревнованиях сезона.

«Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть не охота», — заключила Валиева.

Напомним, Камила Валиева выиграла золото юниорского ЧМ в Таллине с отрывом почти в 20 баллов от второго места.