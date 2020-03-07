Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2020 года в Канаде было решено отменить из-за распространения по мира китайского коронавируса. Информацию об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Слова Фазеля цитирует агентство ТАСС. «Мы отменили чемпионат мира в Канаде», — заявил президент IIHF

Напомним, турнир был запланирован на конец марта — начало апреля, женский ЧМ по хоккею готовились принять два канадских города — Галифакс и Труро.

Ранее из-за коронавирусной инфекции был отменен ряд крупных спортивных мероприятий, в том числе и чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (его перенесли на 2021 год), командный чемпионат мира по настольному теннису. В чемпионате Италии по футболу матчи проходят без зрителей, также без зрителей в данное время идет этап Кубка мира по биатлону в Нове Место.