Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о впечатлениях от участия в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, а также о своей главной мечте.

Слова Валиевой после выступления в произвольной программе приводит портал «Спорт-Экспресс». Фигуристка призналась, что очень волновалась перед произвольной программой, но чтобы справиться с волнением, думала о приятном.

«Мечта? Как и у каждого спортсмена стать олимпийской чемпионкой», — отметила Валиева, добавив, что в фигурном катании ее места — всегда катать чисто.

Напомним, Камила Валиева в этом сезоне выиграла все старты, в которых участвовала: она взяла золото на двух этапах серии Гран-при, затем выиграла финал Гран-при, стала лучшей на первенстве России в Саранске, а затем выиграла и чемпионат мира с двумя мировыми рекордами.