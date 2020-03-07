Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение по поводу выступления российских команд в эстафетах на этапе Кубка мира в Нове Место, Чехия.

«Ребята – молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали, борьба была достойной», — сказал Драчев, отметив, что гонки оставили приятное ощущение и россияне были способны бороться за медали.

Как считает Драчев, соперничать с Норвегией сложно, но зацепить третье место всегда есть шанс.

«К тому же, если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад», — сказал Драчев.

Напомним, мужская сборная России на последнем круге упустила возможность бороться за серебро и за бронзу, став четвертой, женская сборная приехала к финишу пятой, также борясь за бронзу на последнем круге.