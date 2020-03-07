Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение по поводу выступлений Евгения Гараничева в эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место, а также по ходу всего сезона.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС.

По мнению президента СБР, очень трудно сейчас сказать, что с Гараничевым случилось в эстафете, однако, возможно, его время в мировом биатлоне проходит.

«Как говорится, Акела промахнулся. Что с ним будет дальше? Время покажет, но у нас есть молодежь, будем ориентироваться на нее», — сказал Драчев.

Напомним, Евгений Гараничев бежал за Россию на втором этапе мужской эстафеты, он показал 20-й ход, проиграв около 40 секунд Йесперу Нелину. Сборная России заняла итоговое четвертое место, на финише медаль упустил Карим Халили.