Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о том, как для ее прошел сезон-2019/20 в юниорах, а также рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.

По словам Хромых, которые приводит портал Sport24, самым тяжелым в сезоне для нее стало юниорское первенство страны. «В чем прибавила больше всего? Наверное, в компонентах. Этери Георгиевна в момент, когда не получались прыжки, поддержала меня и нашла нужные слова», — отметила Хромых, добавив, что Тутберидзе на тренировках всегда улыбается и шутит.

В будущем Хромых хочет стать стабильной фигуристкой и нравиться людям.

Напомним, на юниорском чемпионате мира в Таллине Хромых заняла четвертое место. В произвольной программе Хромых упала с четверного сальхова, пока ей не удавалось чисто исполнить квад на соревнованиях.