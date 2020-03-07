Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, завершился ли для нее сезон по юниорам и чем она планирует заниматься в межсезонье.

По словам Валиевой на пресс-конференции, скорее всего, сезон для нее завершился, однако она еще не может ответить точно.

«А дальше в моих планах учить новые прыжки, новые четверные, и еще у нас будет шоу», — сказала Валиева, чьи слова приводит портал РИА Новости.

Напомним, сейчас Камила Валиева владеет четверным тулупом, по ходу сезона она выиграла все соревнования, в которых участвовала. На финале Гран-при среди юниоров Валиевой удалось победить и без четверных, поскольку эти прыжки фигуристка не успела восстановить к декабрю после перелома ноги. На юниорском ЧМ в Таллине Валиева исполнила два четверных тулупа.