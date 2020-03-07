На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, пройдет мужской масс-старт на 15 километров.

Начало гонки назначено на 15:45 по московскому времени.

Россию в гонке будут представлять трое спортсменов, официальные старт-листы появились на сайте Международного союза биатлонистов. Под седьмым номером будет стартовать Александр Логинов, накануне пропустивший эстафету, под 15-м — Матвей Елисеев, под 30-м — Эдуард Латыпов.

Накануне в мужской эстафете российская сборная выступила в экспериментальном составе и заняла четвертое место. На финише Карим Халили имел шансы на медаль, однако его опередили украинец Дмитрий Пидручный и швед Мартин Понсилуома.