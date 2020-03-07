Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, на кого она равняется при подготовке.

Валиева отметила, что на льду для нее примеры — это девушки из ее тренировочной группы, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

«На Сашу смотрю, как она прыгает четверные, как и на Аню. Смотрю и равняюсь на них», — сказала Валиева, чьи слова приводит портал РИА Новости.

Напомним, Камила Валиева пока владеет только четверным тулупом, Анна Щербакова исполняет четверные лутц и флип, Александра Трусова — лутц, флип, тулуп и сальхов. Щербакова, Трусова и Косторная с этого сезона выступают по взрослым, Камила Валиева же выступает по юниорам и выйдет во взрослые только в олимпийский сезон — в 2021 году.