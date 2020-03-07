На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, состоится женская гонка с общего старта на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени. Соревнования в Нове Место проходят без зрителей из-за риска распространения коронавируса.

В масс-старте примут участие три российских биатлонистки. Под номером 18 в официальном старт-листе значится Екатерина Юрлова-Перхт, 21-ю стартовую позицию будет иметь Светлана Миронова, пропустившая спринт и эстафету в Нове Место, под 28-м номером будет стартовать Лариса Куклина.

Накануне российская команда заняла пятое место в женской эстафете. После заключительной стрельбы Кристина Резцова ушла в гонку третьей, однако не смогла удержать скорость и сохранить шансы на бронзу.