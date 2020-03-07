Стало известно, кто из фигуристов примет участие в заключительном гала-шоу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине, Эстония.

Показательные выступления начнутся в 16:00 по московскому времени. В список участников попали четверо российских одиночников, а также три спортивные пары и один танцевальный дуэт.

В первом отделении гала-шоу запланированы выступления пары Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, танцоров Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного, а также Петра Гуменника. Все эти фигуристы завоевали на турнире по бронзовой награде.

Во втором отделении выступят пары Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, одиночницы Дарья Усачева и Камила Валиева. Закрывать выступления будет Андрей Мозалев, новоиспеченный чемпион мира среди юниоров в мужском катании.