На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине сегодня, 8 марта, состоится гала-шоу с участием главных звезд турнира.

Начало выступлений назначено на 16:00 по московскому времени. С показательными номерами выступят четверо российских одиночников, три спортивных пары и одна танцевальная.

В первом отделении гала-шоу запланированы выступления пары Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, танцоров Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного, а также Петра Гуменника — эти российские фигуристы стали бронзовыми призерами турнира.

Во втором отделении свои номера представят Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Дарья Усачева и Камила Валиева. Закрывать выступления будет Андрей Мозалев, чемпион мира среди юниоров в мужском катании.