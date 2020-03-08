В норвежском Холменколлене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сегодня, 8 марта, состоится мужской марафон на 50 километров. Спортсмены побегут дистанцию классическим стилем.

Старт гонки запланирован на 13:30 по московскому времени.

От России в этом классическом марафоне побегут восемь лыжников. В старт-листе под первым номером значится россиянин Александр Большунов, как лидер общего зачета Кубка мира, также гонку побегут Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Ермил Вокуев, Александр Бессмертных, Андрей Собакарев.

Сергей Устюгов марафон в Холменколлене пропустит. Под вторым номером заявлен норвежец Йоханнес Клэбо, вице-лидер Кубка мира, под третьим — дистанционщик и действующий олимпийский чемпион в марафоне Ииво Нисканен.