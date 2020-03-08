Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 8 марта, проведет игру регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против красноярского «Енисея». Встреча состоится в Красноярске.

Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

В текущем регулярном чемпионате эти команды уже играли между собой, победу в Петербурге одержал «Зенит» со счетом 89:80.

Обе команды имеют по 24 очка, провели по 17 матчей и занимают соседние места в турнирной таблице. «Зенит» идет на 8-й строчке, «Енисей» — на 9-й. Матч имеет принципиальное значение, поскольку в плей-офф Единой лиги ВТБ квалифицируются восемь команд, а «Зенит» занимает последнее место в этой восьмерке. Лидер чемпионата — подмосковные «Химки», набравшие за 18 туров 35 очков.