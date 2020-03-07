Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию завершился триумфом Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, а вот на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место россиянам все еще не везет: две эстафеты, два шанса на медали, которые не были использованы. В Холменколлене, тем временем, прошел первый марафон и Фрида Карлссон сенсационно отыграла минуту отставания от Терезы Йохауг.

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Валиева выиграла ЮЧМ с мировым рекордом, Усачева — с серебром

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира в эстонском Таллине, установив мировой рекорд по баллам среди юниорок. Фигуристка исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один в каскаде с двойным), за два проката набрав 227,30 баллов. Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачева, ее результат — 207,74 балла. Третье место у американки Алисы Лю. Она упала с четверного лутца в произвольной программе, однако сделала три тройных акселя в двух прокатах и набрала в итоге 204,83 балла.

Шанаева/Нарижный выиграли бронзу в танцах на льду на ЮЧМ в Таллине

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный завоевали бронзовую медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине. Американцы Эвонли Нгуен и Вадим Колесник набрали за два проката 177,18 балла и завоевали золото. На втором месте расположились фигуристы из Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, набравшие 176,19 балла. Шанаева и Нарижный набрали за два проката 175,17 балла, что гарантировало им бронзовую награду.

СКА победил «Витязь» и вышел в следующий раунд. В игре было три овертайма

Петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию. Игра прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счетом 2:3. В составе СКА отличились Антон Белов и Сергей Плотников, в составе «Витязя» — Алексей Макеев и Вилле Лаюнен. Два овертайма прошли без заброшенных шайб, лишь на 13-й минуте третьего дополнительного периода победную для СКА шайбу забросил Лукас Бенгтссон.

Норвегия выиграла мужскую эстафету на КМ в Нове Место, Россия упустила бронзу на финише

Норвежская сборная выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место. За команду из Норвегии выступали Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Второе место на финишном круге вырвала сборная Украины благодаря Дмитрию Пидручному. За третье место сражались сборные России и Швеции, в итоге россияне остались за пределами пьедестала. За Россию бежали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Норвегия выиграла женскую эстафету на КМ по биатлону в Нове Место, Россия — пятая

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место, Чехия. За Норвегию бежали Ида Лиен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Каролине Кноттен. На втором месте финишировала сборная Франции. Третье место в борьбе в финишном створе выиграла команда Германии, Дениз Херрманн опередила на финише Елену Пидгрушную. Россия заняла пятое место, проиграв лидерам больше минуты, за команду выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Карлссон выиграла марафон в Холменколлене, Непряева — пятая

Шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в классическом марафоне на 30 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене. Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг, которая отстала от лидера на 1,2 секунды. Третьей стала соотечественница Карлссон Эбба Андерссон. Россиянка Наталья Непряева финишировала на пятом месте, она показал результат на 43,1 секунды больше, чем Карлссон.