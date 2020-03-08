Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, как порезала руку во время исполнения короткой программы на юниорском чемпионате мира в Таллине.

«В короткой программе я действительно немного порезала руку во время вращения, а потом взялась за ногу и всем показалось, что это порез», — сказала фигуристка, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам Валиевой, она не почувствовала боли, поскольку во время исполнения программы совсем не до этого.

«Вышел, о кровь, вау, взял салфетку и вытер. Это спорт, в нем всегда есть боль», — заключила фигуристка.

Напомним, Камила Валиева с мировым рекордом выиграла юниорский чемпионат мира в Таллине, исполнив в произвольной программе два четверных тулупа.