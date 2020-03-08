Суд Парагвая принял решение продлить арест экс-полузащитника сборной Бразилии за подделку документов. По информации Globo Esporte, суд решил оставить бывшего обладателя Золотого мяча и его брата на время следственных действий, которые могут продлиться до шести месяцев.

Суд решил не принимать проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо, поскольку не было подтверждающих документов. Также было решено отказаться от домашнего ареста — суд опасается, что братья могут сбежать, после чего Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генпрокурор Парагвая выслал ордер на арест бразильца, на следующий день Роналдиньо был освобождён, однако спустя через часов его вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

Напомним, Роналдиньо выступал за такие европейские гранды, как «ПСЖ» и «Милан». Футболист в 2002 году стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии, а в 2005-м получил «Золотой мяч». Завершил карьеру бразилец в январе 2018-го