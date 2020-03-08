Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Тампа-Бэй» завершился победой гостей со счетом 5:3. В составе победителей свои шайбы забросили россияне — нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Сергачев забросил вторую шайбу в этом матче. Для россиянина гол стал десятым в нынешнем регулярном чемпионате. Так он достиг нового достижения — Сергачеву удалось становить личный рекорд по голам за сезон в НХЛ. Ранее ему удавалось забить за один регулярный чемпионат девять голов и было это в сезоне 2017/18.

Кроме гола защитник записал на свой счет результативный пас и был признан первой звездой встречи. Забитая шайба стала для Сергачева 25-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.