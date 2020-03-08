Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева 16-летнюю Ксезнию заподозрили в наркоторговле. По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», девушка подозревается в продаже нескольких таблеток экстази.

Ранее жена Вячеслва Малафеева Екатерина объявила, что с недавних пор Ксения живет в отдельной квартире одна. Подросток занимается музыкой под псевдонимом Died Baby. Один из ее треков называется «Я хочу, наверно, пакетик наркоты».

Последние девять лет после смери матери Марины Малафеева, погибшей в ДТП в 2011 году, воспитанием дочери занималась бабушка.

Напомним, что Вячеслав Малафеев всю карьеру провел в «Зените», выступая за петербургский клуб с 1999 по 2016 год. С 2003 по 2012 год Малафеев играл за сборную России.